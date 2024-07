Mercato : 38 ans après, l’OM retente le coup !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l’OM, on ne perd pas de temps lors de ce mercato estival. Alors que le club phocéen vient à peine d’officialiser la venue de Mason Greenwood, voilà que la 4ème recrue olympienne serait imminente. En effet, ces dernières heures, il a été annoncé à la surprise générale que l’OM allait accueillir Pierre-Emile Højbjerg en provenance de Tottenham. A 28 ans, le Danois est donc attendu à Marseille et va imiter de rares compatriotes avec ce transfert.

Très actif lors de ce marché des transferts, l’OM a jusqu’à présent annoncer les arrivées de Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood. Cela fait donc 3 recrues pour le club phocéen, mais la liste va encore s’allonger dans les jours et semaines à venir. Alors que Pablo Longoria et Mehdi Benatia travaillent notamment sur l’arrivée d’un gardien, c’est un nouveau milieu de terrain qui va d’abord poser ses valises à Marseille. Son nom n’avait jusqu’à présent pas encore été associé à l’OM, mais voilà que Pierre-Emile Højbjerg va s’engager avec le club phocéen très prochainement. En effet, tout serait bouclé pour l’arrivée du Danois en provenance de Tottenham, dans le cadre d’une opération annoncée entre 15 et 20M€.

Un 5ème Danois à l’OM

D’ici peu de temps, Pierre-Emile Højbjerg va donc rejoindre l’OM et intégrer l’effectif de Roberto De Zerbi. Après Tottenham, le Danois va porter le maillot du club phocéen, une tunique que seulement quatre compatriotes de Højbjerg par le passé. Le premier était Kurt Nielsen de 1954 à 1956. Il y a ensuite eu Erik Kuld Jensen et il avait joué pour l’OM entre 1956 et 1958, puis Bent Jensen de 1971 à 1972. Pour ce qui est du dernier, il faut remonter à la saison 1985-1986 avec Kenneth Brylle Larsen, lui qui avait notamment inscrit 8 buts avec Marseille. 38 ans après, l’OM va donc accueillir un troisième joueur du Danemark en la personne de Pierre-Emile Højbjerg.

« On a senti que cette ville est une ville de foot »

Pierre-Emile Højbjerg est donc prochainement attendu à l’OM, lui qui connait déjà bien Marseille et le Vélodrome. En effet, en 2022, le Danois avait marqué face au club phocéen lors d’une rencontre de Ligue des Champions avec Tottenham. Suite à cela, Højbjerg avait confié : « L’histoire de l’OM est déjà importante. Ils ont toujours eu des joueurs de grande qualité. Même en venant au stade en bus aujourd’hui, on a senti que cette ville est une ville de foot ».