L’OM boucle un transfert historique, il annonce du lourd

Le prix du transfert avait surpris lors du dernier mercato hivernal. Pour renforcer l'attaque marseillaise, Pablo Longoria n'avait pas hésité à claquer près de 32M€ pour mettre la main sur Vitinha. Avec ce prix, certains supporters attendaient un rendement immédiat de la part du buteur portugais. Mais les débuts ont été délicats. En tout cas, Vitinha a bien l'intention de se racheter.

Deux buts en Ligue 1 pour Vitinha. Les supporters marseillais attendaient mieux d'un joueur, recruté 32M€ en janvier dernier. Recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, l'ancien buteur du Sporting Braga n'a pas joué les premiers rôles lors de son arrivée en France. Pour justifier ce bilan, Pablo Longoria avait évoqué des soucis d'intégration. Des arguments avancés par Vitinha lors d'un entretien à O Jogo. Loin de sa famille pour la première fois de sa vie, le buteur n'en reste pas moins submergé par l'émotion en évoquant son arrivée à Marseille et la ferveur des supporters.

L'ambiance marseillaise a convaincu Vitinha

« Ma plus grande surprise a été la façon dont les supporters marseillais vivent le jeu et comment ils nous traitent. Je n'ai jamais rien vu de tel, rien de tel au Portugal. C'est quelque chose de très intense, rien ne devance le football, ils soutiennent toujours. Je serai toujours prêt pour eux, pour un autographe et une photo. C'est ma façon d'être ! » a déclaré Vitinha. Mais le joueur de 23 ans est, également, conscient des critiques de la part de certains.

Vitinha annonce la couleur