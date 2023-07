Surprise, l’OM fonce sur un crack brésilien

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le secteur défensif devrait être l'une des priorités de l'OM dans les prochaines semaines. Suite aux départs de Sead Kolasinac ou encore de Nuno Tavares, le président de l'OM souhaite, notamment, renforcer le poste d'arrière gauche. Après Renan Lodi, un autre joueur brésilien pourrait débarquer d'ici la fin du mercato estival.

Et de deux pour l'OM ! Les supporters s'impatientaient et attendaient l'annonce de la deuxième recrue estivale. Après Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi a signé un contrat avec le club marseillais. Arrivé en provenance de l'Atlético, il devrait vite s'installer dans le onze de Marcelino, au poste d'arrière gauche. Un secteur bien dégarni après les départs de Sead Kolasinac et Nuno Tavares.

L’OM veut frapper fort, Riolo propose une superstar https://t.co/Dz1AfriQip pic.twitter.com/nKLQV1aKBv — le10sport (@le10sport) July 15, 2023

L'OM active une nouvelle piste au Brésil

Raison pour laquelle l'OM souhaite attirer un autre latéral d'ici la fin du mercato. A en croire les informations de TNT Sports , la direction aurait activé une nouvelle piste au Brésil. Agé de 20 ans, Cubaiano serait ciblé par le club marseillais.

L'OL prêt à tout plomber ?

Lié à Grêmio jusqu'en décembre 2024, le jeune arrière gauche a des partisans en France puisque l'OL aurait, également, coché son nom. Les premières manœuvres auraient été lancées en coulisses selon le média brésilien. Méfiance pour l'OM dans ce dossier Cubaiano.