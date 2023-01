Le PSG fait le buzz, la prochaine star du club déjà trouvée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mardi, une photo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux. Elle montre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, déjeuner aux côtés de Mohamed Salah. Et selon la presse italienne, cette rencontre est loin d'être anodine. Le dirigeant qatari aurait profité de cette rencontre pour parler mercato et d'un transfert dans les prochains mois.

Le PSG compte de nombreuses stars dans son effectif. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé... Les supporters ne savent plus où donner de la tête. Mais ces dernières heures, une incroyable rumeur est apparue sur la toile et évoque un possible transfert XXL au PSG.

Al-Khelaïfi a déjeuné avec Salah

Sur les réseaux sociaux, une photo a été largement commentée. Elle montre Nasser Al-Khelaïfi partager une table de restaurant à Londres avec Mohamed Salah, lié à Liverpool jusqu'en 2025. CBS Sports a tenté de mettre fin aux rumeurs en évoquant une simple rencontre de courtoisie.

Salah serait bien ciblé par le PSG