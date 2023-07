Le PSG en échec sur ce transfert, Laurent Blanc jubile

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps courtisé par le PSG, Marcus Thuram a finalement opté pour une signature à l’Inter Milan cet été, lui qui était libre après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Et Laurent Blanc, l’entraîneur de l’OL, se réjouit de ce choix de carrière pour le jeune attaquant de l’équipe de France.

C’est désormais officiel, Marcus Thuram (25 ans) a acté son arrivée à l’Inter Milan, lui qui était libre après la fin de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach. Auteur de 44 en 134 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs du club allemand, l’attaquant de l’équipe de France va donc tenter de connaître la même réussite en Serie A, sous les couleurs de l’Inter, alors que d’autres écuries comme le PSG lui faisaient les yeux doux. Et dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Laurent Blanc se félicite que Thuram ait finalement opté pour l’Inter.

« Tous les entraîneurs aimeraient l’avoir »

« En tant qu’ancien de l’Inter, je suis encore plus heureux que Marcus Thuram ait choisi les Nerazzurri. Si vous m’aviez posé la question il y a deux ans quand l’Inter l’a approché, j’aurais répondu différemment. Il avait encore besoin d’acquérir de l’expérience. Il a fait le bon choix en allant en Allemagne où il s’est structuré et a marqué beaucoup de buts. Désormais il peut faire le bonheur de l’Inter, un club de haut niveau capable de jouer la finale de la Ligue des champions. Marcus est un attaquant difficile à marquer à cause de son explosivité et sa puissance physique. Il peut aussi jouer avec un autre attaquant ou comme ailier comme il l’a fait dans le passé. C’est un joueur que tous les entraîneurs aimeraient avoir », indique l’ancien entraîneur du PSG.

Thuram face à une concurrence XXL