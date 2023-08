Le PSG a trouvé un nouveau moyen de pression sur Mbappé

Thibault Morlain

Alors que ça s'est finalement calmé entre le PSG et Kylian Mbappé, la question est toujours de savoir si le Français va prolonger ou non son contrat avec le club de la capitale. C'est forcément l'objectif des Parisiens qui veulent éviter un départ libre à l'été 2024. Et pour cela, le PSG aurait un nouvel argument pour faire céder Mbappé.

La mise à l'écart levée, Kylian Mbappé s'entraîne à nouveau avec le groupe de Luis Enrique et pourrait donc rejouer avec le PSG dès le prochain match face à Toulouse. Le climat s'est apaisé à Paris, mais il n'empêche que Mbappé reste tout de même sous contrat jusqu'en 2024. Refusant de prolonger jusqu'en 2025, le numéro 7 du PSG pourrait donc partir libre dès l'été prochain.

Le PSG veut que Mbappé prolonge

Nasser Al-Khelaïfi l'a déjà annoncé, il est inconcevable que le PSG perde son meilleur joueur gratuitement. Le président parisien avait alors dans un premier temps posé un ultimatum à Kylian Mbappé. Le ton s'est ensuite durci avec cette mise à l'écart. Et alors que le PSG n'a toujours pas obtenu ce qu'il voulait de Mbappé, un nouveau levier pourrait être activé.

Ethan Mbappé utilisé pour faire pression ?