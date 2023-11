Le PSG a eu chaud pour le transfert de Verratti

Jean de Teyssière

Durant l'été 2012, Marco Verratti, inconnu du grand public, arrive au PSG dans un relatif anonymat, à l'âge de 19 ans. Pièce maîtresse du projet de QSI avec le PSG, il est parti onze ans plus tard, après avoir disputé 416 matchs. Mais l'histoire aurait pu être différente puisqu'à l'époque, un autre grand club était intéressé par la venue du milieu italien : Naples. Et son président, Aurelio De Laurentiis, a changé de version à propos de ce transfert avorté.

L'histoire aurait pu être différente pour Marco Verratti, qui, chose rare pour un international italien, n'a jamais porté le maillot d'un grand club italien. Après avoir été formé à Pescara, le natif de cette même ville a signé au PSG, pour y faire l'essentiel de sa carrière, avant de s'envoler pour le Qatar et Al-Arabi cet été...

Naples rate Verratti

En 2012, Pescara monte en Serie A et Marco Verratti s'est trouvé très à son avantage durant cette saison réussie en offrant six passes décisives à ses coéquipiers. La Juventus de Turin et le SSC Naples se montrent intéressés par son profil, en plus de son jeune âge (19 ans). Mais c'est finalement le PSG qui rafle la mise et qui offre 12M€ au petit club de Pescara pour s'attacher les services du futur nonuple champion de France. Un échec que le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, imputait à l'entraîneur de l'époque, Walter Mazzarri, comme il l'avait expliqué en 2014 dans les colonnes de la Repubblica : « Avec le président de Pescara, Sebastiani, je m'étais déjà mis d'accord sur tous les détails de l'achat de Verratti. J'ai demandé le feu vert à Mazzarri et il m'a dit qu'il ne le ferait pas jouer . »

Un changement de version sur cet échec