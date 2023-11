Deschamps rassure pour cette grosse recrue du PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En grande difficulté depuis son arrivée au PSG cet été, Randal Kolo Muani était titulaire mardi soir avec l'équipe de France en Grèce, et il a même trouvé le chemin des filets dans un positionnement peu habituel d'ailier gauche. Et Didier Deschamps se montre serein pour le futur de la recrue parisienne.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n'a pas hésité à mettre 90M€ sur la table pour déloger Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort. Sauf que l'ancien Nantais peine encore à trouver son rythme de croisière, avec seulement trois buts inscrits en 11 apparitions (toutes compétitions confondues) sous ses nouvelles couleurs. Néanmoins, Didier Deschamps continue de lui faire confiance et de l'appeler en lui offrant du temps de jeu avec l'équipe de France.

Neymar fait enrager le PSG, une annonce tombe https://t.co/Gj0d4szDeL pic.twitter.com/92XtFsc9gh — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Kolo Muani a démarré en Grèce

Mardi soir, le buteur du PSG était d'ailleurs titularisé sur le front de l'attaque en Grèce (2-2 score final), avec un positionnement plutôt inhabituel puisqu'il était sur le flanc gauche avec Ousmane Dembélé à droite et Olivier Giroud en avant-centre. Et Kolo Muani a marqué avec les Bleus : « Ce but, ça fait du bien pour la confiance. Ça fait un moment que je n'avais plus marqué en équipe de France, je l'attendais et j'espère que ça va en appeler d'autres. L'objectif pour moi c'était de reprendre du plaisir sur le terrain, rejouer, ça m'avait manqué quand même. Avoir un peu plus le ballon, prendre confiance... C'était une question d'automatismes », a lâché la recrue du PSG après la rencontre en zone mixte.

« Ce but va lui faire du bien »