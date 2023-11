Luis Enrique critiqué par le vestiaire du PSG ?

Thomas Bourseau

Marquinhos a effectué trois rassemblements avec la sélection brésilienne depuis la nomination de Luis Enrique en tant qu’entraîneur du PSG. Selon le capitaine du club de la capitale, les défenseurs ont plus de libertés offensives avec la Seleçao qu’au Paris Saint-Germain. Le taulier des champions de France s’est expliqué.

Luis Enrique a réussi son opération séduction au Paris Saint-Germain. Nommé entraîneur du club de la capitale en juillet dernier, le technicien espagnol a déjà reçu les éloges de son président Nasser Al-Khelaïfi en septembre dernier. « Moi aussi je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, dès le début de saison avec notre coach. On a beaucoup souffert ces dernières années ; on veut vraiment voir notre équipe jouer au foot. Plus que les résultats, j'attends un style de jeu, un beau football. On veut encore progresser sur les prochains matchs. On n'est pas encore au top niveau, mais on est content ».

Plus de liberté pour les défenseurs au Brésil pour Marquinhos ?

Outre Nasser Al-Khelaïfi, Achraf Hakimi a récemment avoué avoir « bénéficié de son arrivée grâce à sa façon de comprendre le football. Sa manière de jouer est celle que j'aime : tout le temps attaquer ». Cependant, d’après Marquinhos, les défenseurs du PSG n’ont pas la même liberté offensive qu’avec le sélectionneur Fernando Diniz au Brésil.

«C'est moins le cas au PSG où Luis nous demande d'avantage de conserver nos positions»