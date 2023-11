En pleine galère, un attaquant du PSG annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titularisé en Grèce mardi soir à l'occasion du dernier match de qualification à l'Euro 2024, Randal Kolo Muani en a profité pour briller et retrouver le chemin des filets. En difficulté au PSG depuis le début de saison, l'ancien Nantais a ouvert le score (2-2) et annonce que d'autres buts vont suivre.

Recruté pour 90M€ dans les ultimes instants du mercato, Randal Kolo Muani connaît toutefois des débuts délicats au PSG où il n'a inscrit que trois buts jusque-là. Néanmoins, avec l'équipe de France, l'ancien Nantais a retrouvé le sourire.

Kolo Muani retrouve le chemin des filets

En effet, mardi soir, Randal Kolo Muani était aligné d'entrée par Didier Deschamps dans le couloir droit et a ouvert le score pour les Bleus, tenus en échec en Grèce (2-2). Et après le match, l'attaquant du PSG n'a pas manqué d'afficher son soulagement, tout en annonçant que cela devrait amener d'autres buts.

«J'espère que ça va en appeler d'autres»