Kolo Muani - PSG : Luis Enrique a menti en direct ?

Le mercato hivernal approche à grands pas. Et si l’on en croit les informations de la presse anglaise, Luis Enrique aimerait témoigner du départ de Randal Kolo Muani pendant cette fenêtre des transferts. Et ce, quand bien même l’entraîneur du PSG lui avait fait passer un message plutôt élogieux en début de saison.

Le 16 août dernier sur la pelouse du Havre pour la première sortie du PSG de la saison en Ligue 1, Gonçalo Ramos se blessait à la cheville et allait être indisponible pour plusieurs mois. Son retour à la compétition pourrait avoir lieu courant décembre. Mais depuis, Luis Enrique bricole sur le front de l’attaque et donne sa chance de temps en temps à Randal Kolo Muani comme ce fut le cas avant la trêve internationale lors du nul concédé face à l’OGC Nice (1-1).

Luis Enrique ne voudrait plus entendre parler de Randal Kolo Muani au PSG

Cependant, Randal Kolo Muani fut remplacé dès la mi-temps. Et le principal intéressé pourrait déjà être heureux de disposer de temps de jeu cette saison selon Graeme Bailey. Le journaliste anglais a expliqué pour TBR Football que la blessure de Gonçalo Ramos serait l’unique raison pour laquelle Kolo Muani pouvait se montrer sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Luis Enrique aimerait le voir partir le plus rapidement possible.

«Randal Kolo Muani est l'un des meilleurs attaquants de France»

Et pourtant, Randal Kolo Muani avait bénéficié du soutien de Luis Enrique en août dernier au micro de DAZN. Le coach du PSG affirmait qu’un des meilleures attaquants français se trouvait à Paris en la personne de Kolo Muani. « Randal Kolo Muani est l'un des meilleurs attaquants de France mais pour être meilleur, c'est la même formule pour tout le monde : essaye de mieux jouer, essaye d'avoir plus confiance. C'est très important mais très difficile parce qu'il y a beaucoup de pression sur une équipe comme le PSG mais je suis content de lui ». Luis Enrique aurait-il menti ?