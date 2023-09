Il recale l’OM en direct

Hugo Chirossel

Face à la crise dans laquelle est plongée l’OM ces derniers jours, Marcelino a décidé de mettre fin à son aventure marseillaise, trois mois seulement après son arrivée. Si cela n’est pas encore la priorité, le club va devoir se lancer à la recherche d’un nouvel entraîneur prochainement. Interrogé à ce sujet, Habib Beye a déclaré qu’il n’était pas intéressé.

Le départ de Marcelino ayant été officialisé ce mercredi, l’OM se retrouve sans entraîneur. Jacques Abardonado assurera l’intérim, mais un nouvel entraîneur devrait malgré tout être recherché dans les prochains jours, une fois qui la situation des dirigeants qui se sont mis en retrait sera réglée.

«Je suis un entraîneur très heureux là où il est en ce moment»

Forcément, le nom d’Habib Beye est évoqué pour prendre la succession de Marcelino. Mais l’ancien joueur de l’OM, actuellement en poste au Red Star, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024, ne semble pas intéressé. « Oui mais moi je suis un entraîneur très heureux là où il est en ce moment. On vit des très très beaux moments, donc je ne suis pas positionné et mon nom peut être amené à sortir sur différents projets. Ce qui est important, c’est que je suis focus sur mon projet à moi », a-t-il déclaré dans le Canal Champions Club sur Canal+ .

«Ce club a besoin de vibrer»