OM : Le départ de McCourt également annoncé en direct

Jean de Teyssière

La crise a frappé de plein fouet à Marseille depuis lundi soir et la réunion entre les représentants des groupes de supporters marseillais et les dirigeants de l'OM. Depuis, Marcelino, l'entraîneur, est parti et le flou persiste autour de l'avenir de Pablo Longoria, le président de l'OM, qui aimerait faire valoir son droit de retrait. Pour Renaud Muselier, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la situation pourrait encore empirer puisque le départ de Longoria pourrait entraîner celui de Frank McCourt...

Rien ne va à l'OM. Malgré un début de saison poussif, même s'ils ont un point d'avance sur le PSG après cinq rencontres, le jeu affiché par le club n'a pas séduit les supporters qui l'ont fait comprendre aux dirigeants marseillais. Des mots violents auraient même été échangés, ce qui a conduit à cette crise et le départ de Marcelino, le désormais ex-entraîneur de l'OM...

McCourt refuse la démission de Longoria

D'après les informations du journal L'Équipe , Pablo Longoria aurait présenté sa démission auprès de Frank McCourt, le propriétaire de l'OM. Ce dernier aurait refusé cette démission, et le président de l'OM chercherait à faire valoir son droit de retrait, après les menaces de mort qu'il aurait reçu lors de cette réunion houleuse avec les supporters de l'OM ce lundi.

Crise à l'OM, le successeur de Marcelino va faire une annonce https://t.co/SyfFjqAtN6 pic.twitter.com/1VTp788dRX — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

«Si Longoria part de Marseille, je vois pas très bien comment McCourt va rester»