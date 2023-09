Le nouvel entraîneur de l'OM sort du silence

Thibault Morlain

Plongé dans une crise très violente, l’OM a annoncé ce mercredi le départ de Marcelino. Après seulement quelques semaines sur le banc du club phocéen, l’Espagnol a fait ses valises face à l’énorme pression des supporters olympien. En attendant l’arrivée d’un nouvel entraîneur, c’est Jacques Abardonado qui va assurer l’intérim et il est revenu sur les coulisses de sa nomination.

Ces dernières heures, l’OM connait une situation bien délicate. En effet, face à la colère des supporters qui auraient proféré des menaces, Pablo Longoria a décidé de se mettre en retrait en compagnie de 3 autres dirigeants. Mais ce n’est pas tout puisque ce mercredi, l’OM a officialisé le départ de Marcelino, arrivé pourtant cet été comme entraineur du club phocéen.

Crise à l’OM : Les dirigeants sont sous le choc https://t.co/DHuyrqpoor pic.twitter.com/yzkIqLOmFI — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

« Je l'ai appris hier soir très tard »

Alors que l’OM va affronter l’Ajax Amsterdam ce jeudi, c’est Jacques Abardonado qui sera sur le banc de touche pour assurer l’intérim. Présent en conférence de presse, il a d’ailleurs confié à propos de sa nomination : « Je l'ai appris hier soir très tard par le biais de David (Friio) qui m'a appelé. C'est une fierté pour moi de pouvoir représenter ce club ».

« Il faut que je réponde présent »