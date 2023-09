L'annonce du boss de l'OM en privé

Jean de Teyssière

L'OM est en train de vivre une crise sans précédent dans son histoire. L'OM a officialisé ce mercredi le départ de Marcelino, l'entraîneur arrivé le 23 juin dernier et ses dirigeants se sont mis en retrait de leur fonction. Un mail envoyé par la directrice des ressources humaines du club ce mercredi matin aux employés de l'OM va en tout cas dans ce sens.

Lundi soir, une réunion, prévue depuis longtemps, avait réuni les dirigeants marseillais et les représentants des groupes de supporters marseillais. Sauf qu'avec les résultats récents de l'OM et un jeu pas franchement séduisant, la réunion a finalement été un procès à charge contre la direction olympienne et des menaces auraient fusé, tout comme des injonctions à vite démissionner....

Un droit de retrait demandé par Longoria ?

Le communiqué de l'OM, publié mardi soir, a eu comme objet d'annoncer la mise en retrait de la direction marseillaise. Selon L'Équipe , une personne, proche des membres de la direction annonçait également que, concernant ce communiqué, « il s'agit d'un droit de retrait, ils n'iront pas à Amsterdam et prennent le temps de la réflexion. » Ce mercredi matin, la direction marseillaise en a dit un peu plus sur ce qui allait se passer dans les prochains jours...

Crise à l'OM, le successeur de Marcelino va faire une annonce https://t.co/SyfFjqAtN6 pic.twitter.com/1VTp788dRX — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Longoria envoie un mail à l'OM