OM : Marcelino sort du silence... pour parler du RC Lens

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé à l'OM en juin dernier pour prendre la succession d'Igor Tudor, Marcelino a déjà quitté son poste d'entraîneur. Choqué par le comportement de certains supporters, le technicien espagnol a présenté sa démission. Alors que ses explications sont attendues, le coach a pris la parole pour évoquer... le RC Lens.

L'OM est plus que jamais à la recherche de stabilité. Après le départ d'Igor Tudor, un an après sa nomination, Pablo Longoria pensait avoir fait le bon choix en confiant les rênes de l'équipe à Marcelino. Mais l'histoire a pris fin prématurément. Marqué par les propos tenus par les supporters lors d'une réunion organisée à la Commanderie ce lundi soir, Marcelino a décidé de dire stop et de présenter sa démission, seulement trois mois après son arrivée à l'OM.

C’est la crise, l’OM prêt à imiter le PSG ? https://t.co/YyEzI6wZEO pic.twitter.com/IsaxbhqR9H — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

Marcelino parle... du RC Lens

Evidemment, Marcelino n'a pas encore livré d'explications sur son choix. Par contre, l'ancien technicien du FC Valence s'est prononcé sur le... RC Lens, qui fait son entrée en lice en Ligue des champions ce mercredi face à l'Ajax Amsterdam. « C'est une équipe qui joue à cinq en défense et qui fait du pressing sur tout le terrain. Ils sont très physiques, n’hésitent pas à aller aux duels . C'est un style qui prédomine beaucoup ici en France » a déclaré le désormais ancien coach de l'OM.

« Aujourd'hui, ils sont loin de leur meilleur niveau »