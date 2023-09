Crise à l'OM, une star du vestiaire vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques heures de la rencontre de Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam, Pierre-Emerick Aubameyang s'est présenté en conférence de presse en compagnie de Pancho Abardonado. Evidemment, les interrogations sur la crise marseillaise ont occupé une place centrale. L'international gabonais a tenté d'y répondre avec transparence, même s'il souhaite donner la priorité au match de ce jeudi.

L'OM est en plein chaos. Marcelino est parti, tandis que Pablo Longoria et Javier Ribalta ont décidé de se mettre en retrait après avoir été menacés par certains supporters. La situation est chaotique à quelques heures d'une rencontre de Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam. Dans ce contexte, la prise de parole de Pierre-Emerick Aubameyang était très attendue. Présent en conférence de presse, l'international gabonais est sorti du silence.

« C’est une sacrée tourmente »

« C’est sûr que c’est une sacrée tourmente. Ce que je peux vous dire c’est que nous, le groupe, on pense au match. C’est le plus important. On doit être focus là-dessus. Ce qu’on attend de nous les joueurs, c’est des résultats sur le terrain. C’est la seule chose qu’on puisse faire. Pas grand chose à dire de plus sur ça. C’est un contexte particulier » a lâché l'attaquant, qui souhaite se concentrer sur le terrain.

Aubameyang veut donner la priorité au terrain