EXCLU - Mercato : Newcastle tente bien le gros coup Luis Campos

Publié le 14 octobre 2021 à 21h02 par Alexis Bernard

Ces derniers jours, la presse anglaise assurait que Newcastle s'intéressait à Luis Campos pour le poste de directeur sportif. Une information que le10sport.com est en mesure de confirmer. Le Portugais est même la priorité des Saoudiens.