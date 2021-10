Foot - Mercato - Juventus

Mercato - Juventus : Marchisio milite pour la prolongation de Dybala !

Publié le 14 octobre 2021 à 20h20 par La rédaction

Claudio Marchisio, ancien milieu de terrain désormais consultant pour la télévision italienne, s’est exprimé au sujet de l’avenir de Paulo Dybala.