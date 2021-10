Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barça, Messi... L'incroyable été de Sergio Agüero !

14 octobre 2021

En fin de contrat avec Manchester City, Sergio Agüero a décidé de poursuivre sa carrière au FC Barcelone... alors qu’il souhaitait évoluer aux côtés de Lionel Messi.

En délicatesse avec ses comptes, comme de nombreux clubs européens, le FC Barcelone a opté pour plusieurs joueurs en fin de contrat. Eric Garcia, Memphis Depay et Sergio Agüero sont arrivés... mais ont bien risqué de ne jamais jouer pour le Barça ! Avec le plafond salarial imposé par la Liga, le club catalan a en effet rencontré des difficultés pour homologuer le contrat signé par certains jours, dont Agüero, qui n’a d’ailleurs toujours pas fait ses débuts. Cela ne devrait toutefois pas tarder, puisque la presse catalane a annoncé la reprise des entrainements de l’international argentin, qui pourrait ainsi disputer son premier match avec le FC Barcelone face au FC Valence, ce dimanche. Pourtant, Agüero aurait aimé avoir une toute autre trajectoire en quittant Manchester City cet été...

Agüero a refusé le PSG pour le Barça...

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , Sergio Agüero avait trois offres sur la table cet été, lorsqu’il décide de pas jouer pour un autre club anglais que Manchester City. Les deux premières venaient du Paris Saint-Germain et de la Juventus et elles étaient vraisemblablement beaucoup plus importantes au niveau économique que la troisième, qui venait du FC Barcelone. Or, Agüero décide d’éconduire le PSG et la Juve, car sa seule volonté était d’évoluer aux côtés de son ami de toujours, Lionel Messi. Lors des négociations les dirigeants du Barça lui auraient d’ailleurs assuré que son compatriote, dont le contrat avait touché son terme le 30 juin dernier, allait sans aucun doute revenir et qu’ils pourraient donc jouer ensemble. Finalement, Messi n’a jamais signé de nouveau contrat avec le FC Barcelone et a filé au PSG.

