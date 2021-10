Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelles révélations troublantes sur le recrutement de Sergio Ramos !

Publié le 14 octobre 2021 à 18h45 par G.d.S.S.

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos s’est finalement engagé avec le PSG cet été. Mais il semblerait que le club de la capitale ait fait une mauvaise affaire vu la condition physique du défenseur espagnol…

Le 8 juillet dernier, le PSG officialisait la signature de Sergio Ramos jusqu’en juin 2023 alors que l’emblématique défenseur espagnol était arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid. Pendant longtemps, il avait été question d’une prolongation de contrat avec le club merengue , mais ce dossier a finalement tourné en faveur du PSG. Et Fred Hermel, correspondant de RMC Sport à Madrid, a apporté des précisions relativement troublantes sur les coulisses de ce dossier.

« On ne l’a pas prolongé parce que le cartilage est touché »