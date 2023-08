EXCLU - Mercato : Matheus Nunes au PSG, c’est non

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Ces dernières heures, le nom de Matheus Nunes revient dans la presse comme étant une potentielle cible du PSG pour ce mercato estival. Le 10 Sport est en mesure de confirmer que le milieu de terrain portugais de Wolverhampton ne fait pas partie des plans parisiens.

En pleine reconstruction de son effectif, le PSG poursuit la dernière phase de son recrutement estival. Luis Campos souhaite encore apporter deux ou trois renforts d’ici la fermeture du marché des transferts, et notamment un numéro 9, qui pourrait être Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos. Mais ces dernières heures, c’est le nom d’un milieu de terrain qui revient chez plusieurs de nos confrères. Et notamment le journal L’Equipe, qui évoque Matheus Nunes comme possible cible de ce mercato.

Pas pour le PSG

Milieu de terrain de Wolverhampton, bien connu de Luis Campos, Matheus Nunes a la particularité d’être géré par un certain Jorge Mendes. Au regard des excellentes relations entretenues avec l’agent portugais, Matheus Nunes aurait en effet pu avoir le profil pour être une piste parisienne. Mais selon nos sources, ce n’est pas le cas. Le PSG n’a pas coché le nom de Matheus Nunes (24 ans) pour son recrutement estival.

