Un nouveau transfert se prépare au PSG, c'est une surprise !

Alexis Brunet

Le PSG a déjà bien avancé sur le mercato cet été. Pas moins de sept joueurs ont déjà rejoint le club de la capitale, et même huit, si l'on compte le retour de Xavi Simons, parti par la suite en prêt au RB Leipzig. Ousmane Dembélé pourrait bien être la huitième recrue parisienne, d'ici les prochains jours. Après cela, le champion de France va essayer de faire venir un buteur, mais il pourrait aussi tenter sa chance pour le milieu de terrain de Wolverhampton, Matheus Nunes.

Lors de sa tournée en Asie, le PSG n'a pour le moment pas les résultats escomptés. En trois matches amicaux disputés pour le moment, le club de la capitale n'a pas réussi à gagner une seule fois, et il s'est même incliné à deux reprises. Bien que de nombreux joueurs soient déjà arrivés cet été, Paris a encore besoin de renforts. Cela est très criant au niveau de l'attaque, où les Parisiens peinent à finir leurs actions.

Dembélé est attendu, ensuite un buteur

Justement, le PSG serait en passe de régler partiellement ses problèmes en attaque. D'après les informations de L'Équipe , le dossier menant à Ousmane Dembélé devrait être bientôt réglé. Le Français va débarquer dans la capitale, et signer un contrat de quatre ou cinq ans. Il ne sera pas le dernier renfort offensif. Paris cherche toujours à attirer un buteur de renom. Cela pourrait être le coéquipier de l'ancien joueur de Dortmund en Équipe de France, Randal Kolo Muani. La piste Harry Kane est elle aussi toujours active, et fait figure de priorité, malgré la concurrence du Bayern Munich, selon Le Parisien .

Matheus Nunes serait dans le viseur de Campos