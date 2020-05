Foot - Mercato - Bordeaux

EXCLU - Mercato - Bordeaux : Bernardoni tout proche d’Angers !

Publié le 23 mai 2020 à 15h45 par Alexis Bernard mis à jour le 23 mai 2020 à 15h55

Comme nous vous l’avons révélé le 20 mai, Angers a accéléré sur le dossier Bernardoni. Le transfert du gardien de but d’Angers est tout proche.

Prêté à Nîmes ces deux dernières saisons, Paul Bernardoni doit retrouver les Girondins de Bordeaux cet été. Comme révélé par le10sport.com , les dirigeants bordelais avaient en tête d'installer une concurrence avec Benoît Costil. Mais la priorité économique change les plans des décideurs. En effet, Paul Bernardoni est un gardien courtisé et la perspective de pouvoir récupérer un joli montant sur son transfert incite les propriétaires à se diriger vers une vente de l'international espoir. Et c'est précisément le cas...

En route vers Angers