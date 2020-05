Foot - Mercato - Dortmund

Mercato : Dortmund annonce le départ de Mario Götze !

Publié le 23 mai 2020 à 15h40 par B.C. mis à jour le 23 mai 2020 à 15h42

Arrivant à la fin de son contrat avec Dortmund, Mario Götze va bien quitter le club allemand cet été.