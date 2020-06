Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Négociations pour Nampalys Mendy, mais...

Publié le 6 juin 2020 à 17h15 par Alexis Bernard

Claude Puel souhaite vivement que l’ASSE recrute Nampalys Mendy au milieu du terrain. Libre de tout contrat, l’ancien niçois pose toutefois soucis aux Verts.

Comme révélé par le10sport.com le 19 mai dernier, l’ASSE est positionnée sur Nampalys Mendy. A la demande du coach, Claude Puel, les Verts tentent de faire venir le milieu de terrain de Leicester, dont le contrat s’achève à la fin du mois. Libre, l’ancien de l’OGC Nice est une belle opportunité de marché. Mais son salaire pose problème.

Pas d’accord trouvé

Depuis plus de deux semaines, l’ASSE tente de trouver un accord avec les représentants de Nampalys Mendy. Mais selon nos sources, l’écart entre les propositions stéphanoises et les prétentions du joueur est encore trop grand pour envisager un possible accord. Avec des finances restreintes, les Verts sont bloqués et leur marge de manœuvre très mince. De son côté, Nampalys Mendy dispose de pistes à l’étranger plus juteuses financièrement. Comme révélé par le10sport.com, il discute notamment avec Trabzonspor (Turquie) et l’Udinese (Italie). Le Torino serait également sur le coup.