EXCLU - Mercato : Nampalys Mendy discute avec deux clubs

Publié le 7 mai 2020 à 22h13 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec Leicester, Nampalys Mendy va quitter le club et discute activement avec deux écuries, en Turquie et en Italie.

Chaudement courtisé lors du dernier mercato d’hiver, Nampalys Mendy est finalement resté à Leicester. Et le milieu de terrain est clairement une belle affaire du prochain mercato dans la mesure où il est libre de tout contrat au 30 juin. Et après des pistes du côté de la Chine, voilà l’ancien de l’OGC Nice en discussion avancée avec deux clubs. Selon nos informations, ses représentants sont en contact avec le club turc de Trabzonspor mais également avec Udinese, pensionnaire de Serie A italienne. A 27 ans, Nampalys Mendy va pouvoir se relancer après quelques mois compliqués du côté de Leicester, où il a été acheté plus de 15 millions d’euros à l’été 2017 pour succéder à N’Golo Kanté.