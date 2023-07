Coup de théâtre, la star de l’OM lâche sa réponse pour son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques jours, Alexis Sanchez n'est plus sous contrat avec l'OM et sa prolongation tarde à être officialisée. Comme l'a confirmé Pablo Longoria, les discussions se poursuivent avec l'entourage du joueur, mais certaines sources laissent entendre que l'international chilien aspire à autre chose, alors qu'il s'approche de la fin de sa carrière.

Où jouera Alexis Sanchez la saison prochaine ? Depuis quelques jours, l'international chilien est libre de s'engager avec l'équipe de son choix. L'Arabie Saoudite lui aurait transmis un offre pharamineuse. Avec ses moyens, l'OM tente de le conserver en lui proposant un nouveau contrat. Mais en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria ne s'est pas montré rassurant dans ce dossier.

Longoria fait le point sur le dossier Sanchez

« Il y a des conversations entre les deux parties. Mais la chose importante, c'est d'analyser tout l'effectif avec le coach, qu'il parle avec tous les joueurs de façon individuelle. On respecte tout ce qu'a fait Alexis pour le club. En même temps, on doit refaire tout le secteur offensif, comme l'a dit le coach. On doit voir comment les profils peuvent être complémentaires pour s'adapter aux besoins du coach » a lâché le président de l'OM lors de la présentation de Marcelino.

« Il aspire à quelque chose de plus »