Transfert historique, l’OM fait une annonce

Lors du précédent mercato d'hiver, l'OM a bouclé le transfert de Vitinha, devenu joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen qui a déboursé 32M€, bonus compris, pour le recruter. Mais l'attaquant portugais a eu du mal à justifier un tel investissement. Néanmoins, Pablo Longoria reste optimiste et envoie un message à Vitinha.

Recruté pour 32M€, bonus compris, lors du précédent mercato d'hiver, Vitinha n'a jamais réussi à convaincre depuis sa signature à l'OM. Joueur le plus cher de l'histoire du club phocéen, le Portugais sera donc particulièrement attendu la saison prochaine. Mais Pablo Longoria refuse de lui mettre la pression.

Longoria monte au créneau pour Vitinha

« Le cas de Vitinha, on pourrait avoir un moment de réflexion. Il a besoin d'un temps adaptation. Vitinha a la pression et on doit faire avec. Ce n'est pas une critique. Le prix de la transaction peut mettre la pression aussi. Un attaquant a besoin de la confiance. Il faudra qu'il s'adapte à la nouvelle méthodologie. On connaît les attentes mais c'est important d'avoir la tête froide. On veut que tout se passe bien », explique le président de l’OM en conférence de presse, avant d’annonce la couleur pour le mercato.

«On va prendre des risques»