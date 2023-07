C’est annoncé, l’OM a bouclé un «immense coup»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a trouvé son prochain buteur. Après le départ d'Alexis Sanchez, le club marseillais est parvenu à attirer gratuitement Pierre-Emerick Aubameyang. L'international gabonais de 34 ans s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec la formation phocéenne. Un joli coup réalisé par Pablo Longoria selon l'avis de Walid Acherchour.

A 34 ans, Pierre Emerick Aubameyang a décidé de se relancer en France. L'international gabonais a accepté le défi proposé par Pablo Longoria. Le buteur s'est engagé pour les trois prochaines saisons avec comme premier objectif de qualifier l'OM pour la prochaine Ligue des champions. Apparu face à Eupen en amical ce samedi (défaite 1-0), Aubameyang a tout pour réussir à Marseille selon Walid Acherchour.

Révélations sur ce transfert à 12M€ de l'OM https://t.co/gW238NZ8vK pic.twitter.com/HNSHokjzLr — le10sport (@le10sport) July 23, 2023

Aubameyang à l'OM, c'est validé

« Je ne sais pas si c’est le nouveau Grantatakan. Mais oui bien évidemment je pense que sur les dernières années, même si Sanchez est considéré comme un numéro 9, pour moi c’est l’attaquant qui a le plus gros CV, qui arrive du côté de l’OM. Il y a sept mois je regardais les compilations de ce qu’il faisait avec le Barça contre le Napoli, le Réal, Galatasaray, Valence. Un joueur comme ça, même s’il a 34 ans, va se retaper physiquement. Il est déjà à l’entraînement » a-t-il déclaré lors de l' After Foot . Selon lui, son âge ne sera pas un handicap.

« L’arrivée d’Aubameyang n’est pas à négliger »