Mbappé a lâché le football, la grande annonce en direct

Absent du dernier rassemblement de l'équipe de France, soi-disant pour récupérer d'une blessure à la cuisse, Kylian Mbappé pourrait longtemps regretter sa décision. Ce mardi, la presse suédoise évoque une plainte pour viol dont fait l'objet le joueur du Real Madrid. Une affaire qui désespère au plus haut point Jérôme Rothen, passé comme lui par le PSG.

Attendu dans la rubrique sport, Kylian Mbappé est apparu dans celle des faits-divers en Suède. Ce mardi, le parquet a ouvert l’ouverture d’une enquête pour viol. Une jeune femme aurait déposé une plainte, et selon la presse suédoise, elle viserait directement le joueur du Real Madrid, présent à Stockholm du 9 au 11 octobre dernier.

Rothen tacle Mbappé en direct

Pour l’heure, Mbappé est présumé innocent, mais cette affaire pourrait chambouler son parcours au Real Madrid, mais aussi, à plus long terme, sa carrière de footballeur. Présent sur le plateau de BFM TV, Jérôme Rothen a fait part de son immense déception.

« Ça me désole »

Selon l’ancien joueur du PSG, Mbappé a totalement délaissé le football et il en paye, aujourd’hui, les conséquences. « Je reste persuadé que le football était la priorité de Mbappé, mais ça ne l’est plus aujourd’hui. Je suis interpellé, comment Kylian peut-être mêlé à ce genre d’affaires. Ça me désole » a confié Rothen.