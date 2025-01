«Un manque de respect», l’OM vole au secours du PSG après le clash

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De passage dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC ce mercredi, Pablo Longoria a notamment réagi aux récents propos de John Textor. Le président de l’OL avait taclé Nasser Al-Khelaïfi sur la gestion des droits TV et son influence sur la LFP. Ce que son homologue marseillais considère comme un manque de respect.

Invité à commenter la polémique avec Medhi Benatia dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, au lendemain de l’élimination de l’OM face au LOSC en Coupe de France (1-1, 3-4 aux t.a.b.), Pablo Longoria a également donné son avis sur les récents propos de John Textor. Dans la même émission, le président de l’OL s’en était pris à Nasser Al-Khelaïfi en ce qui concerne la gestion des droits TV de la Ligue 1, ainsi que son influence sur les instances du football français comme la LFP et la DNCG.

« Il y a des choses que dit John où il a raison »

« Il y a des choses que dit John où il a raison. Pour moi c’est normal d’admettre qu’il y a eu des erreurs dans la négociation commerciale des droits télévisuels du championnat français. Je crois que tout le monde en est conscient et subit aujourd’hui les conséquences de ce processus. Et je crois que tout le monde cherche à améliorer le produit », estime Pablo Longoria, qui considère en revanche que John Textor a fait preuve d’un manque de respect envers le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi.

« Ce n’est pas possible de manquer de respect à des confrères et des homologues »

« Par contre, pour moi toujours, il y a une question d’effort. Et, depuis que je suis dirigeant et c’est quelque chose d’important, il faut toujours respecter les codes du football. Et ce n’est pas possible de manquer de respect à des confrères et des homologues. Tu peux faire passer tes messages, être d’accord avec des choses et ne pas être d’accord avec d’autres choses. Mais toujours dans le respect. Ce que je ne cautionne pas, c’est ce manque de respect et ce manque des codes du football dans les comportements, dans les instances et vis-à-vis de de tes confrères. Finalement, et je tiens à dire une chose, si le championnat est très dépendant du Paris Saint-Germain ? Non, la situation est telle qu’elle est », a ajouté Pablo Longoria.