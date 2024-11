Un joueur du PSG «libéré» ?

Pierrick Levallet

Arrivé au PSG lors de l’été 2023, Bradley Barcola a mis quelques mois avant de se faire une réelle place dans l’effectif des Rouge-et-Bleu. L’ailier de 22 ans a ensuite pris une très grande envergure après le départ de Kylian Mbappé. L’international français avoue d’ailleurs se sentir libéré grâce à un certain Luis Enrique.

Déjà très intéressant la saison dernière avec le PSG, Bradley Barcola affichait néanmoins quelques lacunes à la finition. L’international français en a alors gommé certaines pendant l’intersaison, surtout que Luis Enrique lui a attribué un rôle très important après le départ de Kylian Mbappé. Ses efforts portent leurs fruits, puisque l’ailier de 22 ans est meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 8 réalisations. Bradley Barcola a d’ailleurs avoué que Luis Enrique lui avait donné un précieux conseil.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

«Il faut toujours un peu de temps pour se lâcher à 100 %»

« Quel conseil Luis Enrique m’a donné ? De jouer libéré. Quand tu arrives dans un aussi grand club, il faut toujours un peu de temps pour se lâcher à 100 %. C’est la toute première consigne qu’il m’a donnée. Je m’en souviens encore, sur ma première titularisation contre Marseille, il m’avait dit de jouer comme je sais faire, sans me prendre la tête, et c’est ce qu’il me demande encore. Moi, il me parle beaucoup, que ce soit bien ou moins bien, il est toujours là à nous donner des conseils. Il ne nous lâche pas, ça me donne énormément de confiance » a d’abord expliqué l’entraîneur du PSG dans un entretien accordé au Parisien.

«On ne se rend pas compte des petits efforts qu’on peut faire»

« Cette saison, on l’a plus fait sur l’aspect défensif. J’ai commencé à moins défendre, et ça lui plaisait moins. On a dû se voir deux ou trois fois sur des temps d’échange et c’est vraiment intéressant. Sur le match, on ne se rend pas compte des petits efforts qu’on peut faire pour l’équipe mais qui peuvent optimiser la performance » a ensuite ajouté Bradley Barcola. Reste maintenant à voir s’il parviendra à ouvrir son compteur en Ligue des champions cette saison dès ce mercredi contre l’Atlético de Madrid.