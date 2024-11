PSG : Après Mbappé, Luis Enrique a réussi son grand pari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a toujours eu le même discours : l’Espagnol souhaite que son équipe devienne de plus en plus forte avec le temps. Et si cet été, Paris est devenu orphelin de Kylian Mbappé, les statistiques avancées de ce début de saison démontrent que le coach parisien est sans doute en train de réussir son pari.

Le PSG doit désormais composer sans lui. Meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real Madrid pour les cinq prochaines saisons. Si le grand défi de la formation parisienne cet été aura donc été de remplacer le numéro 7, cette révolution s’est effectuée avec la pleine confiance de Luis Enrique, qui dès l’annonce du départ du Bondynois, affirmait que son équipe serait encore plus forte la saison prochaine.

Transferts : Kylian Mbappé avec des flops historiques du Real Madrid ? https://t.co/g7H6lVtEed pic.twitter.com/mlH6Fsor36 — le10sport (@le10sport) October 31, 2024

Luis Enrique veut réussir son pari sans Mbappé

« C’est un défi pour les attaquants, mais aussi pour toute l’équipe. Nous voulons être un acteur majeur de toutes les compétitions, donc il faut améliorer à la fois l’attaque et la défense. Mon avis c’est qu’on peut y arriver. C’est mon objectif (…) Si quelqu’un marque 40 buts, on ne lui fermera certainement pas les portes, mais si je m’appuie sur mon expérience, il vaut mieux avoir quatre joueurs qui marquent 12 buts. Ça fera 48 buts et c’est mieux que 40 », déclarait ainsi l’entraîneur du PSG en août dernier. D’après les statistiques avancées publiées ce dimanche par le compte X Data’Foot, tout porte à croire que le PSG s’est nettement amélioré par rapport aux saisons précédentes.

Le PSG en grand progrès

En effet, en termes de contrôle du ballon, le PSG version 2024-2025 dispose de 27,2 % de « possession haute », soit 2 % de plus que lors des saisons 2020-2021, 2021-2022, et 2022-2023. Surtout, en « occasions de but », Paris se montre plus dangereux avec 2,56 occasions en moyenne sur ce début de saison contre 1,80 par match lors des quatre dernières saisons. En défense également, le club parisien fait mieux qu’avant avec son plus bas total de touches subies dans la surface (14,3), mais également avec le nombre d’occasions concédées par match (0,67). Progrès...