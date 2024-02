Un cadre du PSG tire la sonnette d’alarme

Jean de Teyssière

Le PSG s'est cassé les dents sur une valeureuse équipe de Strasbourg et a finalement réussi à l'emporter. Mais pas à rassurer. Dans un stade de la Meinau comble, le PSG s'en est remis à une énorme erreur du jeune gardien, Alaa Bellaarouch, qui a profité à Kylian Mbappé, auteur ensuite d'une passe décisive pour Marco Asensio pour le 2-0. Gianluigi Donnarumma, battu par Dilan Bakwa après l'heure de jeu, dresse un tableau inquiétant.

Dans 11 jours, le PSG accueillera la Real Sociedad lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une échéance importante pour le club de la capitale qui souhaite avoir un parcours historique en Ligue des Champions. Depuis 2021, le club parisien n'a plus réussi à rejoindre au moins la demi-finale. Mais les récentes prestations en Ligue 1 n'engagent pas à l'optimisme.

Strasbourg tire 20 fois au but

La deuxième période a été très compliquée pour le PSG, malgré le but du break inscrit à la 49ème minute. Les Strasbourgeois ont joué sans mettre le frein et un Dilane Bakwa remuant a réussi à tromper Gianluigi Donnarumma peu après l'heure de jeu. Seuls la maladresse strasbourgeoise et le talent du portier italien ont empêché une conclusion plus délicate de ce match.

PSG : Premier coup de théâtre après ce transfert ? https://t.co/pKhyAFtDAT pic.twitter.com/43vjXY2IWI — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

«La fin du match a été très dure pour nous»