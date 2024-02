PSG : Une solution surprise pour Luis Enrique

Arnaud De Kanel

Luis Enrique est le genre d'entraineur à mourir avec ses idées. Le coach du PSG veut que son équipe prenne le jeu à son compte mais elle ne se montre pas très convaincante lorsqu'elle le fait. A l'inverse, le PSG affiche un bien meilleur visage lors des phases de transitions qui représentent une solution inattendue pour Luis Enrique afin de débloquer les matchs.

Un PSG encore loin d'être rassurant s'est imposé sur la pelouse du RC Strasbourg vendredi soir pour reprendre ses distances avec son dauphin, l'OGC Nice. Les Parisiens ont fait le break grâce à une merveilleuse contre-attaque conclue par Marco Asensio, démontrant une nouvelle fois la puissance du PSG dans les phases de transitions.

PSG : «Tous morts», la sortie surréaliste de Luis Enrique https://t.co/6Uwu4edDgI pic.twitter.com/y4R9F7lTGv — le10sport (@le10sport) February 3, 2024

Le PSG brille en transition

Il y a certainement quelque chose à creuser pour Luis Enrique dans ce sens là. Avec un joueur comme Kylian Mbappé, les Parisiens se montrent extrêmement dangereux en transition, bien plus que lorsqu'ils ont le ballon comme le veut pourtant leur entraineur. La possession stérile contraste avec l'efficacité clinique en contre-attaque et Enrique commence à s'en rendre compte, bien qu'il ne semble pas encore décidé à délaisser ses principes.

«Il faut marquer plus de buts que le rival et avoir le ballon dans le camp adverse»