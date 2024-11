PSG : Une «catastrophe industrielle» est annoncée !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, le PSG s’est une nouvelle fois incliné en Ligue des Champions, face au Bayern Munich cette fois-ci (1-0), portant son total à seulement quatre petits points en cinq rencontres disputées. Une élimination dès la phase préliminaire de la C1 n’est désormais plus à exclure pour Paris, ce qui serait un véritable cauchemar selon le journaliste Laurent Perrin.

Le PSG ne s’en sors plus. Après une défaite extrêmement frustrante concédée au Parc des Princes contre l’Atlético de Madrid il y a trois semaines (1-2), le club parisien a de nouveau essuyé un revers européen ce mardi soir sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). Une défaite inquiétante, qui place les hommes de Luis Enrique en très mauvaise posture concernant le classement de la Ligue des Champions. Avec seulement quatre points obtenus en cinq rencontres disputées, Paris se trouve au bord du gouffre.

« Ne pas se qualifier dans les 24 pour cette Ligue des Champions nouvelle formule serait une vraie catastrophe industrielle »

Si le PSG disputera trois matchs cruciaux face au RB Salzbourg, Manchester City, puis face à Stuttgart, le scénario dans lequel les Rouge et Bleu seraient éliminés dès la phase préliminaire de C1 n’est pas à exclure. Au sein d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien ce mercredi, le journaliste Laurent Perrin a évoqué cette éventualité. « Le PSG a l’un des 5 plus gros budgets d’Europe, ne pas se qualifier dans les 24 pour cette Ligue des Champions nouvelle formule serait une vraie catastrophe industrielle qui remettrait davantage en cause les choix de Luis Campos que la méthode de Luis Enrique », a d’abord confié ce dernier.

« Tout ça pour ça ? »

« Le PSG a dépensé beaucoup d’argent l’été dernier : 50 M€ pour Doué, 60 pour Neves, 20 pour Safonov, 40 pour Pacho, on peut même ajouter l'option de Ramos à 60 M€… Tout ça pour ça ? Alors certes, s’il garde ce groupe et qu’il gagne la Ligue des champions dans trois ans, on dira qu’ils ont tous été visionnaires. Mais, aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer tellement le PSG s'est éloigné des meilleurs », conclut Laurent Perrin.