PSG : Luis Enrique menacé ? Une révélation tombe

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un très bon début de saison en championnat, le PSG galère en Ligue des Champions. Au lendemain d’une nouvelle défaite en C1 face au Bayern Munich (1-0), l’avenir de Luis Enrique à la tête du club francilien peut-il devenir un sujet à débat ? En interne, la direction maintient un total soutien au coach espagnol.

Une nouvelle déroute pour le PSG. Ce mardi soir, le club de la capitale avait l’occasion de se relancer en Ligue des Champions après une défaite très frustrante face à l’Atlético de Madrid au Parc des Princes (1-2). Opposés au Bayern Munich, les hommes de Luis Enrique ont finalement été dominés par ceux de Vincent Kompany (1-0). Avec seulement quatre points obtenus en cinq matchs, la campagne européenne des Parisiens vire au cauchemar, alors qu’il ne reste plus que trois matchs à jouer.

PSG : Une recrue surprise a affolé le mercato ! https://t.co/GpDqjWbuIB pic.twitter.com/r9sGKMtUpo — le10sport (@le10sport) November 26, 2024

« C’est sûr qu’il restera »

De quoi fragiliser Luis Enrique à son poste ? Auprès du Canal Football Club, le président Nasser Al-Khelaïfi balayait rapidement cette idée : « Beaucoup disent que Luis Enrique c’est fini en cas de non-qualification en C1 ? Non, non ce n’est pas vrai. C’est sûr qu’il restera. L’année dernière, j’avais dit qu’on construisait une équipe et pour cela on a besoin de temps, on n’est pas pressés. Je suis très content et très fier aujourd’hui de notre équipe du Paris Saint-Germain. Luis Enrique est là, avec nous. On a les joueurs, on a juste besoin d’un peu de chance aussi, et avec le travail, je suis persuadé que nous allons y arriver », confiait ainsi le dirigeant qatari au cours de l'inauguration du Campus PSG la semaine dernière.

Pleine confiance envers Luis Enrique du côté de la direction

Alors qu’en interne, Luis Enrique a prolongé son contrat jusqu’en juin 2027, l’Espagnol devrait donc bel et bien rester à la tête du PSG, et ce malgré une élimination précoce en Ligue des Champions. Ce mercredi, RMC Sport révèle qu’en interne, l’ensemble de la direction parisienne maintient sa confiance en Luis Enrique, bien que cette dernière reconnaît qu’une évolution est nécessaire au sein de son effectif. A suivre...