PSG : Un crack annonce du lourd à Luis Enrique

Samedi soir, le PSG a validé une nouvelle victoire face au RC Lens au Parc des Princes pour prendre le large au sommet du classement de Ligue 1. Le club de la capitale a éprouvé quelques difficultés à se démarquer mais a pu compter sur l'entrée en jeu remarquée de Désiré Doué notamment. Le jeune espoir français de 19 ans n'a pas manqué de souligner ses qualités pour interpeller Luis Enrique.

Issu du grand club de formation du Stade rennais, Désiré Doué a débarqué au PSG cet été. Le jeune français ne dispose pas encore d'un gros temps de jeu et doit profiter de chaque occasion pour montrer qu'il est prêt à devenir indispensable. Après la victoire face au RC Lens samedi, il avait visiblement envie de faire passer un message.

« J’ai la chance d’être polyvalent »

A seulement 19 ans, Désiré Doué a déjà plus de 80 matches au compteur en tant que professionnel. Le vice-champion olympique a débarqué au PSG avec l'ambition de passer un nouveau cap dans le plus grand club de France. « Je pense qu’à mon âge, 19 ans, j’ai la chance d’être polyvalent. Je continue à travailler sur ça. J’ai des qualités offensives, je peux aussi défendre. C’est une chance. Cela me permet de jouer beaucoup de minutes et de continuer à bien m’intégrer dans l’équipe. Ce que me dit le coach ? C’est des choses que je dois garder privées parce que c’est entre lui et moi. Il y a des conseils tactiques qu’il me donne, surtout sur le plan défensif. Sur le plan offensif, c’est essayer de m’exprimer au mieux, essayer de trouver mes partenaires, de créer du danger à chaque fois. C’est ce que j’essaye de faire » explique-t-il au micro de BeIN Sports.

Un jeune talent plein d'ambition

Invité dans le onze de départ à trois reprises depuis le début de la saison, Désiré Doué n'a pas encore pu trouver le chemin des filets, peut-être une solution pour prendre de la valeur aux yeux de Luis Enrique. « Un but pour un déclic ? C’est un très grand club qui a beaucoup d’ambitions. J’en ai aussi. Mon objectif, c’est de progresser chaque jour à l’entraînement et en match. Je ne pense pas que cela va être le but qui va faire que je vais être titulaire à tous les matches. Mais la qualité de mes entrées, être pertinent dans mon jeu. Je pense qu’au fur et à mesure, je vais pouvoir m’installer dans cette équipe » poursuit le milieu de terrain de 19 ans.