PSG : Mbappé créé un gros clash dans le vestiaire

Encore une fois, Kylian Mbappé est en plein feuilleton sur son avenir au PSG. Mais alors que son futur est toujours aussi indécis, l’attaquant français a lâché une déclaration qui fait parler. Certains de ses coéquipiers se seraient même plaints directement à Nasser Al-Khelaïfi.

Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Alors que son avenir au PSG est toujours aussi incertain en raison de sa récente lettre, l’attaquant français vient maintenant de s’attirer les foudres de certains de ses coéquipiers. Dans un entretien accordé à France Football , Kylian Mbappé a lâché une déclaration qui ne fait pas vraiment l’unanimité dans le vestiaire du club de la capitale.

«Jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup»

« Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas, confie Kylian Mbappé. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. (…) On est dans une société de consommation, où prime le 'c'est bien, mais fais encore'. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris... Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais », a déclaré Kylian Mbappé.

Des joueurs se sont plaints à Nasser Al-Khelaïfi