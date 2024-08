PSG : Il brise enfin une terrible malédiction

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vendredi soir, c'était le grand début de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Le PSG a ouvert le bal face au Havre et s'est largement imposé (4-1). Néanmoins, il a fallu attendre la fin du match pour voir leurs adversaires exploser en plein vol et encaisser les trois derniers buts en quelques minutes. Pour finir, c'est Randal Kolo Muani qui a conclu la victoire sur penalty pour sa première réalisation depuis longtemps.

Avec le départ de Kylian Mbappé, le PSG doit prouver qu'il est toujours capable d'être efficace sur le plan offensif. Le club a bien démarré sa saison même si tout n'a pas été parfait. Face au Havre, les Parisiens ont pris les devants dès le tout début et Randal Kolo Muani s'est invité à la fête, pour son premier but en Ligue 1 depuis février.

Kolo Muani enfin récompensé

Randal Kolo Muani avait pris pour habitude se rendre plutôt utile dans le secteur offensif, parvenant même à marquer souvent. Au PSG, il a un peu ralenti la cadence, à tel point qu'il n'avait plus inscrit le moindre but en Ligue 1 depuis le 10 février dernier face au LOSC. Les statistiques révèlent qu'il a mis fin à 16 matches officiels sans inscrire le moindre but. Une éternité pour lui.

Le PSG bien lancé

Pour le PSG, ce premier match de la saison ressemblait un peu au dernier de cette préparation estivale. C'était l'occasion pour Luis Enrique de tester plusieurs de ses nouveaux joueurs même si ceux qui ont marqué étaient déjà présents. Randal Kolo Muani aurait même pu terminer cette série noire plus tôt s'il n'avait pas touché la transversale.