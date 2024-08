PSG : Il se lâche sur la polémique avec Luis Enrique

Axel Cornic

Pour son entrée en lice en Ligue 1 et surtout pour sa première sans Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a déroulé face au HAC (1-4). Mais c’est surtout sur le bord du terrain que ça a semblé chauffer, puisque le coach havrais Didier Digard a eu un échange très animé avec le quatrième arbitre, au sujet de son homologue parisien Luis Enrique.

Dès le coup de sifflet final, Luis Enrique a tenu à s’excuser avec son adversaire. Non, ce n’est pas pour sa victoire convaincante, avec notamment trois buts marqués par son PSG en deuxième mi-temps. C’est plutôt pour un geste d’humeur qui n’a pas du tout plu sur le banc du HAC !

Mercato - PSG : Un gros projet à 60M€ est dévoilé en Angleterre ! https://t.co/f1aoAtOEGm pic.twitter.com/u9bOj3btqs — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

« Ce que j'aime, c'est être juste et le respect, et quand il y a un des deux qui est touché, ça devient dérangeant »

Peu après la 50e minute, Casimir a marqué un but ensuite refusé par la VAR pour une main, ce qui a provoqué un geste d’humeur de la part de Luis Enrique, qui en a jeté sa bouteille d’eau. Or, celle-ci aurait touché Didier Digard, qui a expliqué tout ce qui s’est passé en marge de la rencontre. « Ça ne chauffe pas du tout avec Luis Enrique. Ce que j'aime, c'est être juste et le respect, et quand il y a un des deux qui est touché, ça devient dérangeant » a rapidement calmé le coach havrais, au micro de DAZN.

« Le coach est venu s'excuser »

« Luis Enrique tire une bouteille et ne me voit pas. Il ne fait pas exprès mais je la prends quand même dans la jambe » a poursuivi Digard, qui disputait pour sa part son premier match sur le banc du HAC. « Je l'ai dit au quatrième arbitre, qui me répond qu'il est énervé contre ses joueurs. Pour moi on m'a manqué de respect et ça me dérange. Ce qui me dérange, c'est ce que me dit l'arbitre. Parce que le coach est venu s'excuser. Je n'ai aucun problème avec lui ».