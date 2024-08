PSG : Barcola prend un coup de pression

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une première saison 2023-2024 particulièrement prometteuse avec le PSG, Bradley Barcola devra confirmer sa montée en puissance dans les mois à venir. Et Luis Enrique, son mentor depuis un an au Parc des Princes, n'a pas hésité à lui faire passer un message très cash à ce sujet en conférence de presse.

Lors du mercato estival 2023, le PSG n'avait pas hésité à débourser près de 50M€ pour recruter Bradley Barcola en provenance de l'OL. Aujourd'hui, l'attaquant de 21 ans n'a plus du tout le même statut, lui qui est devenu international et même un titulaire en puissance sur le front de l'attaque du PSG. Luis Enrique, qui avait forcé à l'époque pour attirer Barcola au Parc des Princes, avait donc vu juste sur son potentiel. Mais l'entraîneur espagnol du PSG en attend encore beaucoup plus de la part de son poulain, et il n'hésite pas à lui mettre la pression.

« Je veux le voir progresser »

Interrogé en conférence de presse jeudi, Luis Enrique a fait passer un message très clair à Bradley Barcola et ne cache pas ses attentes pour la saison à venir au PSG : « Barcola ? Je vous réponds la même chose que pour tous les autres jeunes joueurs de notre effectif. Je veux le voir progresser de manière constante, avoir une adaptation encore plus grande, un apport encore plus grand à l'équipe. Il a toutes les qualités, la volonté et les possibilités pour le faire », indique le coach espagnol du PSG.

« J'ai une exigence maximale »

« J'ai une exigence maximale car nous sommes dans un club unique qui veut toujours être candidat pour tous les titres. On veut être protagoniste dans chaque compétition. On a besoin de son implication totale comme il l'a fait depuis le début. En tant qu'entraîneur, j'attends une progression individuelle et collective », poursuit Luis Enrique, qui espère donc voir Bradley Barcola franchir encore un nouveau cap cette saison au PSG. Le coup de pression est lâché, reste à savoir comment réagira l'international français.