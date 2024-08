PSG : Luis Enrique répond à De Zerbi !

Jean de Teyssière

Le PSG peut-il remporter la Ligue 1 cette saison ? Le club parisien a perdu Kylian Mbappé et il ne l’a pour le moment pas remplacé. Le PSG a gardé la même ossature que la saison dernière, ce qui pourrait amener une stabilité qui manquait au club. Malgré tout, les concurrents marseillais ou lyonnais se sont bien renforcés. Le rêve de De Zerbi est de battre le PSG et Luis Enrique lui a répondu indirectement.

Le PSG a perdu Kylian Mbappé et Luis Enrique ne veut plus de stars, mais un collectif fort. Trois jeunes recrues sont arrivées : Matvey Safonov (25 ans), Joao Neves (19 ans) et Willian Pacho (22 ans). Sur la Canebière, l'OM a réalisé un mercato XXL en recrutant neuf joueurs, devenant confiant pour la saison à venir.

Luis Enrique - PSG : Le successeur de Mbappé est tout trouvé ? https://t.co/k0ShyKrYL9 pic.twitter.com/eSlLLK3Hsl — le10sport (@le10sport) August 16, 2024

«Concurrence le PSG ? C’est notre rêve»

Dans une interview accordée à L’Équipe, Roberto de Zerbi, l'entraîneur de l'OM, dévoilait l'une de ses ambitions : « Concurrencer le PSG ? C'est notre rêve. Quand ? Je ne sais pas. Mais bien sûr que c'est notre ambition, sinon tu ne viens pas à l'OM. Maintenant, on reste en construction. Paris a réussi de grandes choses ces dernières années. On ne peut pas faire semblant non plus, bien sûr qu'on veut rivaliser avec Paris. Personne ne doit l'oublier à l'OM, et je ne parle pas seulement des joueurs. »

«Je suis très content de l’équipe dont je dispose»

En conférence de presse jeudi, Luis Enrique a été interrogé sur les capacités du PSG à remporter le championnat de France, surtout vu comment ses concurrents, comme l’OM, se sont renforcés cet été : « On ne sait jamais. Dans un premier temps, on a toujours l'impression que les équipes se sont renforcées. Je ne crois pas que ce soit un Championnat facile, bien au contraire. L'an dernier, on a eu un très haut niveau. J'espère que mon équipe va continuer à évoluer. Je suis très content de l'équipe dont je dispose. »