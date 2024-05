PSG : Après son calvaire, il annonce du lourd !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nuno Mendes est de retour en forme. Opéré des ischios en septembre dernier, l'international portugais de 21 ans est remonté comme jamais avant de défier l'OL en finale de Coupe de France samedi prochain. Avant de se rendre à Lille, le latéral gauche a partagé ses sentiments après une saison délicate.

« Je me sens bien »

« Je me sens bien et je fais le maximum pour être au top. Je n’attends que la finale maintenant » a confié Nuno Mendes lors d'un entretien à PSG TV. Si le latéral gauche est aussi motivé, c'est parce qu'il n'a encore jamais soulevé ce trophée.

« J’ai vraiment envie de gagner ce titre »