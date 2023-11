Messi et Neymar se font tacler au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lâchés par la direction du PSG lors du dernier mercato estival, Lionel Messi et Neymar n'ont jamais réussi à faire franchir un cap au club de la capitale sur la scène européenne. Et Warren Zaïre-Emery semble d'ailleurs indiquer que la vie du vestiaire est meilleur sans les deux stars...

C'est un fait, le PSG a vécu un mercato estival agité, avec un changement d'entraîneur mais également les départs de Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. De nouvelles têtes ont été attirées pour remplacer ces anciennes stars du projet QSI, et il semblerait que le collectif du PSG ne s'en porte que mieux.

« Nous sommes désormais plus solidaires »

En effet, dans un entretien accordé au média italien Tuttosport mercredi, Warren Zaïre-Emery a évoqué les changements majeurs de l'été au PSG, et il semble nettement préférer cette nouvelle équipe : « Des superstars sont parties ? En retour, d’autres grands joueurs sont arrivés. Je dirais que nous sommes plus solidaires maintenant, plus compacts, plus collectifs », a indiqué le jeune milieu de terrain du PSG. Le message semble donc clair pour Messi et Neymar...

Des éloges pour Mbappé