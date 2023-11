Mercato : La révolution du PSG est validée

Axel Cornic

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est devenu le nouveau visage d’un Paris Saint-Germain qui a dit adieu à Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti lors de l’intersaison. Pour Tuttosport, il revient sur ces énormes changements survenus cet été et se projette déjà sur l’avenir du club parisien.

Qui a dit que le PSG ne faisait pas confiance aux jeunes ? S’ils sont nombreux à s’être cassé les dents ces dernières années, Warren Zaïre-Emery est en train de tout changer. Le milieu de 17 ans s’est en effet imposé dans le nouveau dispositif de Luis Enrique, devenant la plaque tournante du jeu parisien.

Une star du PSG menacée avant le choc https://t.co/AkvnawGPLX pic.twitter.com/nSXQnPPTRf — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

« Je dirais que nous sommes plus solidaires maintenant, plus compacts, plus collectifs »

Dans les colonnes de Tuttosport , la pépite du PSG est revenue sur les différents changements survenus ces deniers mois au sein de l’effectif, avec un mercato estival 2023 très agité. « Des superstars sont parties ? En retour, d’autres grands joueurs sont arrivés. Je dirais que nous sommes plus solidaires maintenant, plus compacts, plus collectifs » a expliqué Warren Zaïre-Emery.

« Tout le monde veut la Ligue des Champions »