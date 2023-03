Messi et Mbappé en clash au PSG ? La réponse

Thibault Morlain

On le sait, au PSG, Lionel Messi est davantage proche de Neymar que de Kylian Mbappé. Mais quid de la relation entre l'Argentin et le Français ? Depuis la finale de la dernière Coupe du monde, l'opposition entre les deux coéquipiers est de plus en plus importante. S'ils sont loin d'être les meilleurs amis du monde, ils restent tout de même proches.

En l'absence de Neymar actuellement, Lionel Messi et Kylian Mbappé se cherchent et se trouvent bien sur le terrain. Cela fait donc le bonheur du PSG. Une connexion qui fait des étincelles à l'occasion d'un entretien pour Média Parisien , Florent Torchut en a dit plus que la relation entre Messi et Mbappé.

Le PSG «coule», un énorme aveu est lâché https://t.co/z4GDXgB0TO pic.twitter.com/xNvUTUWonF — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

« Il existe une vraie admiration mutuelle entre les deux »

« Les médias ont tendance à grossir leur rivalité. Forcément elle existe pour des trophées individuels ou pour la Coupe du Monde, où ils s’affrontent. Mais ils évoluent ensemble au PSG. (...) Il existe une vraie admiration mutuelle entre les deux. Quand Messi est arrivé, Kylian a tout de suite déclaré qu’il s’agissait du meilleur joueur du monde, que c’était facile de jouer avec lui. On voit qu’il a les yeux qui pétillent quand il parle de Messi. On sent qu’il est heureux de jouer avec lui. C’est la même chose pour Messi », a expliqué le journaliste L'Equipe .

« Leo considère Kylian comme son successeur »