PSG : Gros coup de frein pour le Qatar dans son projet colossal

Arnaud De Kanel

Après avoir racheté le PSG en 2011 puis organisé la Coupe du monde en 2022, le Qatar a un nouveau projet dans le football. Désormais, le plus petit pays du golfe met le cap sur le nord de l'Angleterre et Manchester United. Une offre officielle a été formulée pour racheter le club mancunien mais il se pourrait que les choses soient plus compliquées que prévu.

Le football est un moyen de montrer au monde sa puissance. Le Qatar s'en sert à merveille. L'hiver dernier, la Coupe du monde posait ses valises dans le golfe, 11 ans après le rachat du PSG. Pas rassasié, le Qatar fonce sur Manchester United. La famille Glazer a mis son bien à vendre et le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a formulé une première offre. Or, cette grande famille américaine est divisée et certains membres se questionnent sur les détails de la vente.

Le Qatar en pole pour Manchester United

Selon les informations de RMC Sport , le Qatar part avec une longueur d'avance sur INEOS dans le dossier du rachat de Manchester United. Malgré tout, ce n'est pas dit que l'opération se concrétise rapidement.

Les Glazer hésitent