PSG : Le Qatar est fixé pour son immense projet à 5Md€

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, le Qatar, et plus précisément Jassim Bin Hamad Al Thani, est très intéressé pour racheter Manchester United. Le souverain Qatari serait prêt à casser sa tirelire pour s'offrir son club de coeur alors que son pays possède déjà le PSG. Le dossier pourrait connaitre son dénouement très rapidement.

Manchester United est à vendre ! Depuis le fiasco Cristiano Ronaldo, la famille Glazer cherche un repreneur. Le club mancunien fait l'actualité ces dernières heures suite à la gifle historique reçue par le rival Liverpool, 7 buts à 0. Ce lundi, RMC Sport nous rapporte une avancée significative dans le rachat du club. En effet, 12 ans après avoir racheté le PSG, le Qatar serait très bien positionné pour acquérir Manchester United. Les choses pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines.

Mbappé écrit l’histoire, le PSG sous pression pour le combler https://t.co/OgFp0mPcdC pic.twitter.com/8nvXlxyZGe — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Le Qatar prêt à mettre 5 milliards !

Par le biais de la fondation Nine two , emmenée par Jassim Bin Hamad Al Thani, le Qatar pourrait revoir son offre à la hausse. Initialement estimée à 4,5Md€, elle pourrait dépasser légèrement les 5Md€ selon RMC Sport et permettrait ainsi de devancer INEOS.

«2 à 4 mois»